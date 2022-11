Skąd na Ziemi wzięła się woda? Odpowiedź może być w tym meteorycie

Woda to kluczowy składnik, dzięki któremu na Ziemi mogło powstać życie. Oceany pokrywają ponad 70 procent powierzchni naszej planety. Według jednej z teorii woda przybyła na Ziemię dzięki kosmicznym skałom. Brytyjscy naukowcy twierdzą, że mają mocne dowody na poparcie tej tezy. Zbadali meteoryt, który spadł na ziemię w zeszłym roku w angielskim mieście.

W lutym ubiegłego roku na jednej z posesji w Anglii w mieście Winchcombe w hrabstwie Gloucestershire znaleziono fragment meteorytu. Był to pierwszy od 30 lat tego typu obiekt, który pojawił się na Wyspach. Dzięki temu, że został odnaleziony bardzo szybko, zaledwie kilka godzin po upadku, nie został zanieczyszczony przez materiał obecny na naszej planecie. Jego wiek określono na 4,6 miliarda lat, czyli w przybliżeniu tyle, ile liczy Układ Słoneczny. Pochodzi z asteroidy w pobliżu Jowisza.

Meteoryt liczący miliardy lat

Naukowcy z Muzeum Historii Naturalnej w Londynie określili go jako "jeden z najbardziej dziewiczych" meteorytów dostępnych do analizy, który "dał wgląd w pierwotny skład Układu Słonecznego". Nazwano go tak samo jak nazywa się miejscowość, gdzie spadł.