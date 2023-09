Skąd wzięła się woda na Księżycu? Swój udział w tym może mieć Ziemia

Wiele ciał Układu Słonecznego nie posiada magnetosfery, przez co wystawione są one na działanie wiatru słonecznego. Księżyc jest regularnie bombardowany wiązkami jonów, co powoduje "kosmiczne wietrzenie" jego powierzchni. Wiatr słoneczny uważano do tej pory za główną przyczynę tworzenia się wody na Księżycu, ale badanie opublikowane kilka dni temu na łamach czasopisma "Nature Astronomy" sugeruje, że do powstawania wody dochodzi także w zupełnie innym miejscu.