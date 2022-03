Który rodzaj witaminy D lepszy dla odporności? Wyniki nowych badań

Do grupy witamin D należy kilka rozpuszczalnych w tłuszczach substancji chemicznych, ale najważniejsze z nich to ergokalcyferol (witamina D2) i cholekalcyferol (witamina D3). Źródłem pierwszej są przede wszystkim produkty pochodzenia roślinnego oraz grzyby, drugą pozyskujemy głównie z pokarmów odzwierzęcych (tłustych ryb, olejów rybnych, wątróbki, żółtka jaj, masła) oraz powstaje ona w naszej skórze pod wpływem promieni słonecznych. Obie formy sprzedawane są w postaci suplementów diety.

Witamina D2 a D3

We wspólnym badaniu przeprowadzonym przez angielskie uniwersytety w Surrey i Brighton specjaliści zbadali wpływ witamin D2 i D3 przyjmowanych codziennie przez okres 12 tygodni na aktywność genów we krwi człowieka. Znaleziono dowody na to, że witamina D3 może pozytywnie modulować działanie układu odpornościowego, przez co wspomaga organizm w walce z infekcjami wirusowymi i bakteryjnymi, podczas gdy witamina D2 nie przynosi podobnych korzyści.