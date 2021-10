Wirus RSV atakuje dzieci. "W tym roku mamy do czynienia ze szczególną sytuacją"

- W tym roku mamy do czynienia ze szczególną sytuacją, kiedy już tak wcześnie, na początku jesieni, cały szpital jest przepełniony i dominują infekcje dróg oddechowych. Takim głównym winowajcą jest wirus RSV, który dotyka głównie najmłodsze dzieci. Ale to nie wszystko, ponieważ w szpitalu w tej chwili spotykamy również inne wirusy, rotawirusy, norowirusy, adenowirusy, wirusy Coxsackie - mówiła gościni "Dnia na żywo"

Wirus RSV. Objawy

- Wirus RSV powoduje poważne infekcje dolnych dróg oddechowych, szczególnie u dzieci poniżej dwóch lat. U dorosłych, dzieci starszych, jest to wirus powodujący objawy podobne do przeziębienia. Katar, ból gardła, może pojawić się kaszel. W przypadku najmłodszych pacjentów największym problemem są trudności w oddychaniu. Oprócz kataru, który daje wrażenie zapchanego nosa, pojawia się kaszel, trudności w odksztuszaniu wydzieliny, trudności w oddychaniu - opowiadała rozmówczyni TVN24.

Jak dodała, kiedy rodzice zauważą, że te najmniejsze dzieci mają problemy z jedzeniem, są apatyczne, pojawia się gorączka, to jest to na pewno objaw bardzo niepokojący i każde takie dziecko powinno być zbadane przez lekarza osobiście.

Wirusy RSV, SARS-CoV-2. Przepełnione szpitale

- To są niestety problemy, które mam każdego wieczora, każdej nocy. (...) Nabór pacjentów na izbę przyjęć jest ogromny, to jest 150-200 konsultacji w ciągu 24 godzin. Lekarz musi podjąć decyzję, który pacjent jest rzeczywiście tym, który wymaga położenia w szpitalu, a który jeszcze może iść do domu, ponieważ wiele z tych dzieci daje radę zwalczyć tę infekcję wirusową w warunkach domowych - opisywała Gowin. Zaznaczyła, że nie ma leku na zakażenie RSV, a wśród dzieci w szpitalu stosowane są inhalacje - i w razie potrzeby - tlenoterapia. - To właśnie ona jest tym, co decyduje o konieczności przyjęcia do szpitala - uzupełniła rozmówczyni.