Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka
|

Boimy się ich, a mogą pomóc nam uzdrowić klimat

Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Wilk szary
Wilk szary
Źródło: Shutterstock
Pod koniec 2023 roku lasy pokrywały około 29,6 procent powierzchni Polski, ale stulecia temu było ich znacznie więcej. Również fauna wyglądała wtedy zupełnie inaczej - lasy pełne były majestatycznych roślinożerców wędrujących wśród drzew i uważnie nasłuchujących ich odgłosów drapieżników. Teraz przedstawicieli dużych gatunków jest w Polsce znacznie mniej niż w XVII czy XVIII wieku. W czasach zmian klimatycznych zwierzęta te mogą stać się naszymi wielkimi sprzymierzeńcami.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Zwierzęta mogą pomóc nam w ograniczeniu skutków zmian klimatu. Dzieje się tak za sprawą sieci powiązań między roślinnością, roślinożercami i drapieżnikami.
  • Jeśli taka sieć działa sprawnie, środowisko ma większą zdolność do pochłaniania węgla z atmosfery.
  • Jednym z najcenniejszych gatunków mogących nam pomóc w walce ze zmianami klimatu jest wilk szary, wokół którego agresywności narosło wiele mitów.
  • Sama ochrona wilków nie wystarczy jednak, by siedlisko zmieniło się w pochłaniacz węgla - o co trzeba zadbać?
  • Więcej o problemach ochrony przyrody dowiesz się na tvnmeteo.pl.

W 2023 roku na łamach czasopisma "Nature Climate Change" ukazało się badanie na temat zwierząt o kluczowym znaczeniu dla spowalniania zmian klimatycznych. Postawiona w nim teza była prosta - odbudowa i ochrona niektórych gatunków może zwiększyć zdolność ekosystemów do walki ze zmianami klimatu. Międzynarodowy zespół naukowców wyznaczył dziewięć takich grup zwierząt - od roślinożernych kopytnych po występujące w naszych lasach drapieżne wilki szare. Według ich wyliczeń, przy odpowiednio poprowadzonej ochronie przyczyniłyby się one do wyłapania ponad sześciu gigaton węgla rocznie, ograniczając tym samym szkodliwe skutki ludzkiej działalności.

Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Czytaj także:
Zalane ulice w Como
Zalane ulice w Mediolanie i Como, kemping odcięty od świata
Świat
Do wypadku doszło w ośrodku Growler Pines Tiger Preserve
Tygrys zabił swojego tresera. Apel obrońców zwierząt
Świat
Odchylenie średniej temperatury od normy na wys. 2 metrów nad ziemią
Wielka wymiana mas powietrza. Mamy zamieszanie w pogodzie
Polska
Supertajfun Ragasa
Wstrzymane loty, zamknięte szkoły. Zagraża im supertajfun
Świat
Chłodno, pochmurno, deszczowo i wietrznie
Duża różnica temperatury. Pogoda na dziś
Prognoza
Zanieczyszczenia światłem
"Nie ma już miejsca, gdzie nie byłoby zanieczyszczenia światłem"
Nauka
Burza, noc
Gdzie jest burza? Błyska się w dwóch regionach
Polska
Pochmurne nocne niebo
Chmury spowiją niebo nad częścią kraju
Prognoza
Upały w Polsce. Szczecin. Kurtyny wodne
Jakie było lato w Polsce?
Prognoza
shutterstock_2443875691
"Północny Pacyfik ma gorączkę"
Nauka
Pogoda na 16 dni: idzie błyskawiczne ochłodzenie
Pogoda na 16 dni: idzie błyskawiczne ochłodzenie
Prognoza
Upał we Wrocławiu
IMGW ostrzega. Tu będzie gorąco, a tu zagrzmi
Prognoza
SWFO-L1 będzie dostarczać w czasie rzeczywistym obserwacje Słońca oraz wiatru słonecznego
"Musimy natychmiast wymienić te satelity"
Nauka
Pełnia Księżyca w Ornontowicach (Śląskie)
Ta jesień przyniesie nam trzy superpełnie Księżyca
Ciekawostki
Dwie kobiety zaatakowane przez wiewiórkę
Dwie kobiety zaatakowane przez wiewiórkę. "Próbowała wskoczyć mi na twarz"
Świat
shutterstock_1324066523
Tajemnice widowiskowej wędrówki młodych pająków
Ciekawostki
Lato, gorąco, upał, słońce
Gorąco, ale w części kraju aura zacznie się psuć
Prognoza
Jelenia Góra, lato
Ponad 33 stopnie. To polskie miasto było w sobotę najgorętsze
Polska
Antarktyda
Odkryli dziesiątki jezior pod Antarktydą
Nauka
Pogodna noc, lato, biwakowanie
Nocą lokalnie powieje silny wiatr
Prognoza
Niedźwiedzie wtargnęły do auta na Alasce
Klakson trąbił. Policja odkryła w aucie zaskakujących gości
Świat
Kierowca próbuje uratować auto przed lawiną błotną w Oak Glen w Kalifornii
Chciał ocalić auto przed pędzącymi masami błota. Nagranie
Świat
Gdańsk. Dziki na plaży
Dziki wbiegły na plażę. Jeden z nich ukradł plecak. Nagranie
TVN24
Wczesna jesień, chłodno
Korzystajcie z gorąca, bo idzie potężna zmiana
Prognoza
Kuc Pottok
Konie mogą być tajną bronią przed pożarami
Nauka
Kasprowy Wierch, widok na Czerwone Wierchy
Aura zachęca do górskich wędrówek. Mimo to może być groźnie
Polska
Tajfun Nando
Nabiera sił, sunie w stronę lądu. Ma stać się supertajfunem
Świat
Prognozowana anomalia termiczna na wysokości ok. 1500 m nad Polską w sobotę 20.09.2025
Wysoka anomalia temperatury nad Polską
Prognoza
Zakrycie Wenus przez Księżyc, 19.09.2025
Malownicze zjawisko nad Polską. "Aż dziwne, że się udało"
Nauka
Pracownicy wydziału robót publicznych wyciągają prawie 30 metrów korzeni z rury kanalizacyjnej
Wyciągnęli 30 metrów korzeni z rury, nagranie podbiło sieć
Ciekawostki
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica