Boimy się ich, a mogą pomóc nam uzdrowić klimat

Kluczowe fakty: Zwierzęta mogą pomóc nam w ograniczeniu skutków zmian klimatu. Dzieje się tak za sprawą sieci powiązań między roślinnością, roślinożercami i drapieżnikami.

Jeśli taka sieć działa sprawnie, środowisko ma większą zdolność do pochłaniania węgla z atmosfery.

Jednym z najcenniejszych gatunków mogących nam pomóc w walce ze zmianami klimatu jest wilk szary, wokół którego agresywności narosło wiele mitów.

Sama ochrona wilków nie wystarczy jednak, by siedlisko zmieniło się w pochłaniacz węgla - o co trzeba zadbać?

W 2023 roku na łamach czasopisma "Nature Climate Change" ukazało się badanie na temat zwierząt o kluczowym znaczeniu dla spowalniania zmian klimatycznych. Postawiona w nim teza była prosta - odbudowa i ochrona niektórych gatunków może zwiększyć zdolność ekosystemów do walki ze zmianami klimatu. Międzynarodowy zespół naukowców wyznaczył dziewięć takich grup zwierząt - od roślinożernych kopytnych po występujące w naszych lasach drapieżne wilki szare. Według ich wyliczeń, przy odpowiednio poprowadzonej ochronie przyczyniłyby się one do wyłapania ponad sześciu gigaton węgla rocznie, ograniczając tym samym szkodliwe skutki ludzkiej działalności.