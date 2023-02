Wikingowie mogli podróżować z psami, końmi, świniami. Naukowcy znaleźli pierwszy dowód

Wikingowie od IX wieku mogli zabierać ze sobą na wyprawy żywe zwierzęta, w tym konie i psy. Do takiego wniosku doszedł międzynarodowy zespół naukowców, który przeanalizował szczątki znalezione w miejscu pochówku w angielskim hrabstwie Derbyshire. Wyniki, jakie uzyskano, to - podkreślają badacze - pierwszy dowód takiej praktyki.

