Meteoryt trafił w drogę w wielkopolskiej wsi

Członkowie projektu Skytinel znaleźli meteoryty na terenie wsi w województwie wielkopolskim. Są one pozostałością bolidu, który przeleciał nad zachodnią Polską pod koniec lipca.

We wtorek strona sieci bolidowej Skytinel poinformowała o odnalezieniu meteorytów we wsi Poświętno w województwie wielkopolskim. Odkrycia dokonano 12-13 sierpnia, po trzech tygodniach intensywnych poszukiwań. Znalezione fragmenty są pozostałością jasnego bolidu, który 24 lipca tego roku przeleciał między Lesznem a Zieloną Górą.

Meteoryt uderzył w drogę

12 i 13 sierpnia członkowie projektu Skytinel, Łukasz Smuła i Magdalena Skirzewska, odnaleźli dwa okazy o masie 1,56 i 0,88 grama, a także cztery mniejsze odłamki o masie od 0,01 do 0,08 g. Znajdowały się one na obszarze wyznaczonym niezależnie przed dwa zespoły: jeden z Instytutu Astronomii Czeskiej Akademii Nauk, a drugi z projektu Skytinel. 20 sierpnia Jarosław Morys, inny członek sieci bolidowej Skytinel, za pomocą magnesu neodymowego odnalazł kolejnych 20 okruchów o łącznej masie 0,16 g.

Wstępną ocenę składu meteorytów umożliwiły widmo bolidu oraz zapisy z radiometrów o częstotliwości 5000 Hz, którymi dysponowali czescy poszukiwacze. Na podstawie odnalezionych fragmentów stwierdzono, że meteoryt uderzył w wybrukowaną drogę w pobliżu wsi Poświętno i rozbił się na wiele małych fragmentów. Szacunki wykazały, że masa główna nie przekroczyła 150 g. Pomimo intensywnych poszukiwań nie udało się odnaleźć większych fragmentów.

Fragment meteorytu z Poświętna Łukasz Smuła

Znalazłeś nietypową skałę? Zgłoś znalezisko

Łączna masa wszystkich zabezpieczonych odłamków wynosi 2,8 g. Zostały one poddane wstępnej analizie przez Krzysztofa Szopę oraz Agnieszkę Mirek z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego. Wykazała ona, że meteoryt należy do grupy chondrytów zwyczajnych, czyli składa się głównie z oliwinu i piroksenów. Fragmenty wyróżniają się czarną, lekko szklistą skorupą oraz szarym wnętrzem. Ze względu na niewielką zawartość żelaza są przyciągane przez magnes.

Strona projektu Skytinel informuje, że w okolicach Poświętna i Biskupic mogą znajdować się kolejne fragmenty meteorytu. Poszukiwacze nie wykluczają, że znalazł je ktoś inny, ale nie otrzymali takiej informacji. Zachęcają do kontaktu osoby, które natrafiły na nietypowe skały - pomogą je zidentyfikować, a w przypadku potwierdzenia meteorytu doradzą dalsze postępowanie.

Obszar poszukiwań fragmentów meteorytu Gábor Kővágó, Mateusz Żmija

