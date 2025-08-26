Meteoryt trafił w drogę w wielkopolskiej wsi

Członkowie projektu Skytinel znaleźli meteoryty na terenie wsi w województwie wielkopolskim. Są one pozostałością bolidu, który przeleciał nad zachodnią Polską pod koniec lipca.
We wtorek strona sieci bolidowej Skytinel poinformowała o odnalezieniu meteorytów we wsi Poświętno w województwie wielkopolskim. Odkrycia dokonano 12-13 sierpnia, po trzech tygodniach intensywnych poszukiwań. Znalezione fragmenty są pozostałością jasnego bolidu, który 24 lipca tego roku przeleciał między Lesznem a Zieloną Górą.
Meteoryt uderzył w drogę
12 i 13 sierpnia członkowie projektu Skytinel, Łukasz Smuła i Magdalena Skirzewska, odnaleźli dwa okazy o masie 1,56 i 0,88 grama, a także cztery mniejsze odłamki o masie od 0,01 do 0,08 g. Znajdowały się one na obszarze wyznaczonym niezależnie przed dwa zespoły: jeden z Instytutu Astronomii Czeskiej Akademii Nauk, a drugi z projektu Skytinel. 20 sierpnia Jarosław Morys, inny członek sieci bolidowej Skytinel, za pomocą magnesu neodymowego odnalazł kolejnych 20 okruchów o łącznej masie 0,16 g.
Wstępną ocenę składu meteorytów umożliwiły widmo bolidu oraz zapisy z radiometrów o częstotliwości 5000 Hz, którymi dysponowali czescy poszukiwacze. Na podstawie odnalezionych fragmentów stwierdzono, że meteoryt uderzył w wybrukowaną drogę w pobliżu wsi Poświętno i rozbił się na wiele małych fragmentów. Szacunki wykazały, że masa główna nie przekroczyła 150 g. Pomimo intensywnych poszukiwań nie udało się odnaleźć większych fragmentów.
Znalazłeś nietypową skałę? Zgłoś znalezisko
Łączna masa wszystkich zabezpieczonych odłamków wynosi 2,8 g. Zostały one poddane wstępnej analizie przez Krzysztofa Szopę oraz Agnieszkę Mirek z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego. Wykazała ona, że meteoryt należy do grupy chondrytów zwyczajnych, czyli składa się głównie z oliwinu i piroksenów. Fragmenty wyróżniają się czarną, lekko szklistą skorupą oraz szarym wnętrzem. Ze względu na niewielką zawartość żelaza są przyciągane przez magnes.
Strona projektu Skytinel informuje, że w okolicach Poświętna i Biskupic mogą znajdować się kolejne fragmenty meteorytu. Poszukiwacze nie wykluczają, że znalazł je ktoś inny, ale nie otrzymali takiej informacji. Zachęcają do kontaktu osoby, które natrafiły na nietypowe skały - pomogą je zidentyfikować, a w przypadku potwierdzenia meteorytu doradzą dalsze postępowanie.
Źródło: Skytinel
Źródło zdjęcia głównego: Łukasz Smuła