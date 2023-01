Wielkie wymieranie permskie. Ziarenko pyłku pomogło wyjaśnić, dlaczego było tak katastrofalne

Katastrofalny wpływ na rośliny

W tym przypadku, wzrost promieniowania nie "zabił roślin wprost, ale zmniejszył ich zdolności do przeprowadzania fotosyntezy, co spowodowało, że z czasem stały się bezpłodne". - Następnie doszło do wymierania spowodowanego brakiem rozmnażania, a nie promieniowaniem UV-B, które natychmiast usmażyłoby rośliny - dodał naukowiec.

Geologiczna przyczyna

Eksperci od dawna spekulowali nad tym wymieraniem, twierdząc, że było odpowiedzią na "paleoklimatyczny stan wyjątkowy", a nie uderzenie asteroidy. Za najbardziej prawdopodobną przyczynę jego wystąpienia uważa się erupcje trapów syberyjskich - największych pokryw lawowych na powierzchni Ziemi, które powstały w okresie fanerozoiku. Jak twierdzą badacze, katastrofa ta uwolniła ogromne ilości węgla, który ukryty był głęboko we wnętrzu Ziemi. Jego przedostanie się do atmosfery ziemskiej przyczyniło się do załamania warstwy ozonowej i w końcu do globalnego ocieplenia.