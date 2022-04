Wielki Zderzacz Hadronów znów działa. "Odkrywca" bozonu Higgsa przebudzony po latach

Zderzacz musi działać "jak orkiestra"

Ponowne uruchomienie zderzacza to skomplikowana procedura. Specjaliści CERN mieli nawet z tej okazji przygotowanego szampana, aby to uczcić. - To nie jest wciśnięcie guzika - przekazał odpowiedzialny za operacje w sterowni Rende Steerenberg w rozmowie z agencją informacyjną Reuters. - Wiąże się to z pewnym poczuciem napięcia i nerwowości - uzupełnił.