Wielka Pacyficzna Plama Śmieci staje się domem dla zwierząt, których nie powinno tam być

Wielka Pacyficzna Plama Śmieci dryfuje od lat po Pacyfiku. Tworzą ją biliony kawałków plastiku różnej wielkości. Międzynarodowy zespół naukowców odkrył, że zamieszkują ją gatunki przybrzeżne, którym obce jest środowisko otwartych wód oceanicznych. Mogą one w przyszłości stać się gatunkami inwazyjnymi i wyprzeć te, dla których otwarte wody to naturalne środowisko.

Wielka Pacyficzna Plama Śmieci to oceaniczne "wysypisko", które znajduje się na północnym Pacyfiku, między Kalifornią a Hawajami. Zajmuje obszar milionów kilometrów kwadratowych i składa się z niezliczonej ilości kawałków plastiku różnej wielkości. Naukowcy z USA, Kanady i Holandii odkryli, że Wielką Pacyficzną Plamę Śmieci zamieszkują gatunki przybrzeżne, których w tym miejscu nie powinno być, ponieważ otwarte wody to dla nich obce środowisko. Artykuł na ten temat ukazał się w poniedziałek na łamach czasopisma naukowego "Nature Ecology & Evolution".

Wielka Pacyficzna Plama Śmieci domem gatunków przybrzeżnych

Amerykańska ekolożka zwróciła po raz pierwszy uwagę na problem pojawiania się gatunków przybrzeżnych na dryfującej po otwartych wodach Wielkiej Pacyficznej Plamy Śmieci. W publikacji ostrzegła, że może to spowodować, iż przybrzeżne zwierzęta staną się gatunkami inwazyjnymi w nowym środowisku, jakim jest otwarty ocean.

"Wygląda na to, że gatunki przybrzeżne żyją teraz na otwartym oceanie i tworzą społeczności neopelagiczne" - piszą naukowcy w swoim artykule. Gatunki neopelagiczne to gatunki żyjące na dryfujących śmieciach, dla których otwarte wody oceaniczne, w tym Pacyficzna Plama Śmieci, są obce. Są to gatunki potencjalnie inwazyjne i destrukcyjne.