Te państwa najbardziej przyspieszają wzrost Wielkiej Pacyficznej Plamy Śmieci

Sieci pełne śmieci

W badaniu naukowcy skupili się na plastikowych obiektach zgromadzonych podczas operacji usuwania odpadów z oceanu w 2019 roku. Przedmioty miały wielkość co najmniej pięciu centymetrów, co ułatwiało identyfikację ich potencjalnego pochodzenia - na wielu z nich można było odczytać logo producenta lub firmy, która z nich korzystała. Na tej podstawie naukowcy skonstruowali model rozprzestrzeniania się plastikowych odpadów w systemach rzek i wodach oceanicznych. Łącznie analizie poddano ponad pół tony plastiku.

Wielka śmieciowa piątka

Co istotne, stosunkowo niewiele odpadów trafia do Plamy Śmieci za pośrednictwem uchodzących do Pacyfiku rzek, chociaż to właśnie "lądowy" plastik był obwiniany za utworzenie Plamy. Model wskazał, że plastikowe śmieci niesione z nurtem rzek są najczęściej wyrzucane na brzeg w pobliżu ujścia, a nie niesione na otwarte wody Pacyfiku.