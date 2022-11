Zabójczy odcinek Tamizy. "Choć badanie wydaje się prowincjonalne, stanowi ważny sygnał ostrzegawczy"

Pozostały puste muszle

Jak wskazują wyniki, populacje rodzimych gatunków uległy wyraźnemu zmniejszeniu, a jeden z nich całkowicie zniknął z wód Tamizy. Szczeżuja spłaszczona ( Pseudanodonta complanata ), w latach 60. powszechnie występująca w wodach rzeki, pozostawiła po sobie tylko puste muszle. Populacja szczeżui pospolitej ( Anodonta anatina ), zmniejszyła się do zaledwie 1,1 procent liczebności z 1964 roku, a skójki malarskiej ( Unio pictorum ) - do 3,2 procent. Współczesne małże okazały się także znacznie mniejsze od swoich przodków.

W badaniu odnotowano również nowych przybyszów. Nie jest to jednak powód do radości - racicznica zmienna (Dreissena polymorpha) i Corbicula fluminea to gatunki silnie inwazyjne, których populacje w 2020 roku okazały się dość liczne. Naukowcy twierdzą, że prawdopodobnie przywędrowały one w okolice Reading na łodziach i zadomowiły się w rzece.