Nauka

"Królestwo zbudowane zostało z myślą o klimacie, który już nie istnieje"

Londyn
Scenariusze zmian klimatu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Susze, powodzie i upały, które nasilają się przez zmiany klimatu, zagrażają stylowi życia Brytyjczyków - poinformowała w raporcie brytyjska Komisja ds. Zmian Klimatycznych. Eksperci wskazali, jakie działania mogą pomóc w spowolnieniu tego procesu.

W środę 20 maja brytyjska Komisja ds. Zmian Klimatycznych (Climate Change Committee) opublikowała raport "Dobrze przygotowane Królestwo". Zawarte zostały w nim rozwiązania mające na celu zaradzenie narastającemu wpływowi zmian klimatu na życie w Wielkiej Brytanii. Naukowcy zalecili w raporcie między innymi przebudowę szkół i szpitali oraz wprowadzenie limitów temperatury w miejscach pracy. "Królestwo zbudowane zostało z myślą o klimacie, który już nie istnieje" - wskazano w raporcie CCC. Autorzy ostrzegli, że za 25 lat temperatury przekraczające 40 stopni Celsjusza nie będą rzadkością, a bez wprowadzenia koniecznych modyfikacji 92 procent dzisiejszych domów na Wyspach grozić będzie przegrzanie.

W kranach może zabraknąć wody

Podnoszący się poziom morza sprawi, że do 2050 roku liczba gospodarstw zagrożonych powodzią zwiększy się o około 40 procent w stosunku do obecnej sytuacji - ostrzegają w raporcie eksperci. Jednocześnie obniżony poziom rzek latem spowoduje poważne ryzyko, że będą dni, gdy w kranach części Brytyjczyków zabraknie wody. Inna kwestia to wpływ upałów na zdrowie. Według szacunków zawartych w dokumencie, brak przystosowania do zmian klimatycznych sprawi, że w połowie stulecia liczba nadmiarowych zgonów podczas upałów wzrośnie z obecnych 1,4-3 tysięcy do 3-10 tysięcy. - Ten raport niesie przesłanie nadziei - podkreśliła Julia King, szefowa podkomitetu, który przygotował analizę. Zaznaczyła, że wielu z tych negatywnych skutków można zapobiec, a technologie i rozwiązania zwiększające odporność kraju na zmiany klimatyczne są już dostępne. - Dzięki dobrym decyzjom i działaniom możemy ochronić naszych mieszkańców i miejsca, które kochamy - przekonywała.

Źródło zdjęcia: Adam Ziemienowicz/PAP

Jak sobie radzić ze zmianą klimatu?

Komisja zaleciła, by w ciągu najbliższej dekady zainstalować klimatyzację we wszystkich szpitalach i domach opieki, a w ciągu 25 lat - w szkołach. Na liście są też między innymi: budowa kolejnych zbiorników retencyjnych na wypadek suszy i betonowych barier przeciwpowodziowych. Kolejne zalecenie to wprowadzenie limitów temperatury, po których przekroczeniu praca byłaby nielegalna. Komisja podała w tym kontekście przykład Hiszpanii, gdzie nie można pracować, gdy termometr pokazuje 27 stopni Celsjusza wewnątrz pomieszczenia.

Eksperci zwrócili w raporcie uwagę, że należy zwiększyć fundusze na odnowę środowiska naturalnego. Ponadto w ich opinii warto zmodernizować przepisy, aby te wspierały ekosystemy w przetrwaniu i rozwoju w przyszłych warunkach klimatycznych, a nie w tych z przeszłości.  

Rekordowo ciepłe lato w Wielkiej Brytanii

Według danych instytutu meteorologicznego Met Office, minione lato było najcieplejsze w historii pomiarów w Zjednoczonym Królestwie. Średnia temperatura pomiędzy 1 czerwca i 31 sierpnia 2025 r. wyniosła 16,10 stopnia Celsjusza. Poprzedni rekord - 15,76 stopni- padł w 2018 roku.

Źródło zdjęcia: PAP/Maciej Zieliński
Źródło: PAP, Climate Change Committee
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
