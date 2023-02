"Wieczne chemikalia" gromadzą się w naszych tkankach. "Zaczynamy rozumieć, jaki wpływ wywierają na zdrowie"

PFAS to syntetyczne związki chemiczne o szerokim zastosowaniu. Znajdują się na przykład w wodoodpornej odzieży czy opakowaniach na żywność. Substancje te nazywane są "wiecznymi chemikaliami", ponieważ rozkładają się bardzo powoli i gromadzą w środowisku oraz tkankach ludzkich. Jak podają najnowsze badania, konsekwencją narażenia na ich kombinację może być szereg różnych chorób - od zaburzeń rozwojowych aż po nowotwory. Najgroźniejsze są dla dzieci i młodzieży.

Według najnowszych analiz, które ujrzały światło dzienne w czasopiśmie naukowym "Environmental Health Perspectives", narażenie na bardzo długo utrzymującą się w środowisku mieszaninę chemikaliów - a konkretnie związków perfluoroalkilowych oraz polifluoroalkilowych - zwanych w skrócie PFAS - prowadzi do zmian w procesach biologicznych związanych z szerokim zakresem chorób.

"Wieczne chemikalia"

Zespół naukowców z Keck School of Medicine, podlegającej pod Uniwersytet Południowej Kalifornii (USC), odkrył, że narażenie na mieszaninę syntetycznych chemikaliów powszechnie występujących w środowisku wpływa na kilka procesów biologicznych o krytycznym znaczeniu - w tym na metabolizm tłuszczów i aminokwasów, zarówno u dzieci, jak i młodych dorosłych.

Do substancji perfluoroalkilowych (PFAS) zaliczane są tysiące syntetycznych związków chemicznych, które mają liczne zastosowania w różnych obszarach życia. PFAS są czasami nazywane "wiecznymi chemikaliami", ponieważ rozkładają się bardzo powoli i gromadzą się w środowisku oraz tkankach ludzkich.

Pierwsze takie badania

Chociaż wiadomo, że poszczególne PFAS zwiększają ryzyko kilku rodzajów chorób, to najnowsze badanie jest pierwszym, które podaje, jakie procesy biologiczne są zmieniane przez ekspozycję na kombinację wielu PFAS. To ważne, ponieważ w większości przypadków we krwi obecna jest mieszanina chemikaliów.