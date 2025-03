Wiadomo, dlaczego pandy wolą bambus od mięsa

Pandy wielkie to drapieżniki, które chętniej wybierają bambus niż mięso. Dlaczego tak się dzieje? Chińscy badacze odkryli we krwi zwierząt cząsteczki mikroRNA pochodzące z roślin, które najprawdopodobniej modyfikują ich preferencje żywieniowe.

Chociaż pandy wielkie (Ailuropoda melanoleuca) należą do drapieżników, ich dieta składa się głównie z pędów bambusa. Układ pokarmowy tych zwierząt jest typowy dla mięsożerców, jednak w toku ewolucji wykształciły one cechy, które ułatwiają im żywienie się materią roślinną - płaskie zęby do rozcierania twardych pędów i dodatkowe palce do pewnego chwytania łodyg. Na łamach czasopisma "Frontiers in Veterinary Science" ukazało się badanie wyjaśniające, dlaczego pandy wybierają pędy bambusa zamiast mięsa.