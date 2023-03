Woda na Wenus mogła istnieć równolegle z życiem na Ziemi

Woda jest obecna w wielu zakątkach naszego Układu Słonecznego, ale zazwyczaj w postaci lodu lub gazu atmosferycznego. Czasem zdarza się, że występuje również w formie cieczy. W przypadku Wenus - gorącej, suchej, skalistej planety - jej obecność stwierdzono wyłącznie w śladowych ilościach pary wodnej, zawartych w gęstej atmosferze. Badacze postanowili jednak sprawdzić jak planeta mogła wyglądać w przeszłości. Wyniki ich analiz ukazały się w czasopiśmie naukowym "Proceedings of the National Academy of Sciences".

Oceany i chmury

Badania pozwoliły określić, że hipotetyczne epoki, w których planeta nadawała się do zamieszkania, zakończyły się co najmniej przed trzema miliardami lat. Co ciekawe, na podstawie zapisów kopalnych uważa się, że życie na Ziemi rozpoczęło się około 3,5 do 4,5 miliardów lat temu. Z analizy naukowców wynika, że oceany na Wenus mogły istnieć równolegle z życiem na naszej planecie.