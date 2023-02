We Francji znaleziono meteoryt. Kosmiczna skała, z której pochodzi, weszła w atmosferę kilka dni temu

Obiekt potencjalnie niebezpieczny - co to znaczy

NEO (Near-Earth objects) to planetoidy i komety, których orbity przechodzą blisko orbity Ziemi. Każdy obiekt zbliżający się od naszej planety nie dalej niż na 7,5 miliona kilometra (19,5 razy więcej niż dystans do Księżyca) klasyfikuje się natomiast jako potencjalnie niebezpieczny (ang. PHO - Potentially Hazardous Object). To ciała niebieskie poruszające się wokół Słońca po orbitach przecinających orbitę Ziemi lub znajdujących się w jej pobliżu i których średnica wynosi co najmniej 150 metrów.