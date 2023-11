Na tej planecie zamiast deszczu pada piasek

Puszysta, piaskowa planeta

Piaskowy deszcz

- Dokonane przez działający na JWST instrument MIRI odkrycie chmur z piasku, wody i dwutlenku siarki na puszystej egzoplanecie to milowy krok. Odmienia on rozumienie formowania się planet i ich ewolucji, rzucając też nowe światło na nasz Układ Słoneczny - wyjaśniła.

Na planetach gazowych, gdzie temperatura sięga około 1000 stopni Celsjusza, cząsteczki krzemionki mogą zamarzać, tworząc chmury. Naukowców zastanawia jednak, w jaki sposób utrzymują się one na WASP-107b, gdzie w zewnętrznych częściach atmosfery panuje 500 st. C, a więc prawdopodobnie dochodzi do "opadów piasku".

- To, że widzimy te chmury wysoko w atmosferze, musi oznaczać, że krople piaskowego deszczu parują w głębszych, bardzo gorących warstwach, a powstałe opary krzemionki są transportowane do góry, gdzie kondensują, tworząc chmury. To bardzo podobne do obiegu pary wodnej i chmur na Ziemi, tylko, że krople składają się z piasku - wyjaśnił główny autor artykułu, Michiel Min.