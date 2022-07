Mumia Egipcjanki sprzed dwóch tysięcy lat mogła mieć raka. Wkrótce może pomóc innym ofiarom nowotworów

Jak wskazują badacze, ciężarna Egipcjanka, której mumia znajduje się w zbiorach Uniwersytetu Warszawskiego, mogła być chora na raka. Wskazują na to nietypowe ślady ubytku kości czaszki. Naukowcy mają nadzieję, że analiza mumii może przyczynić się do rozwoju współczesnej onkologii.

Mumia z Uniwersytetu Warszawskiego odkrywa kolejną swoją tajemnicę. Dawniej przypisywane kapłanowi Hor-Dżehutiemu, szczątki okazały się należeć do kobiety, na dodatek ciężarnej . Teraz naukowcy znaleźli dowody na to, że Egipcjanka mogła być poważnie chora.

Nadzwyczajne uszkodzenia twarzoczaszki

- Podczas przygotowania czaszki badanej przez nas mumii do wydruków 3D, zwróciliśmy uwagę na duże ubytki w częściach kości twarzoczaszki, większe niż te, które zwykle powstają podczas zabiegów mumifikacyjnych - powiedziała Marzena Ożarek-Szilke, antropolożka i archeolożka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM).

Podczas mumifikacji z ciała zmarłego usuwane były organy wewnętrzne, w tym mózg. Jego ekstrakcja następowała przez dziurki od nosa, co powodowało uszkodzenie niektórych kości, w tym kości sitowej. W czaszce tej Egipcjanki zauważono jednak znacznie większe ubytki.

Naukowcy zaczęli się zastanawiać, co mogło być przyczyną takich uszkodzeń. W projekt badania mumii zaangażował się prof. Rafał Stec z Kliniki Onkologii WUM, który wskazał, że Egipcjanka mogła być chora na raka nosogardzieli. Przemawiał za tym młody wiek kobiety oraz brak innej przyczyny zgonu, jak również inne przesłanki.

Starożytna onkologia

Sekrety warszawskiej mumii

Mumia została sprowadzona do Polski w XIX w. i początkowo uznawana była za należącą do kobiety. W okresie międzywojennym naukowcy odczytali hieroglify na trumnie, które wskazywały, że spoczywał w niej kapłan Hor-Dżehuti.

Dopiero w 2016 roku przeprowadzono tomografię mumii, które wskazywało na delikatną budowę szkieletu mumii. Kolejne badania potwierdziły płeć szczątków - była to kobieta. Na tym jednak się nie zakończyło: dalsze obrazy tomograficzne i RTG wykazały, że wewnątrz jej ciała znajdował się płód mający od 26 do 28 tygodni. To ostatnie odkrycie wywołało sporą burzę w środowisku archeologów, a niektórzy naukowcy wątpią w jego prawdziwość.