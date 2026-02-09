Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

W mieście mrówki jedzą gorzej niż na wsi

shutterstock_2131005827
Odkryto najstarszy znany nauce gatunek mrówki
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Mrówki w miastach zadowalają się pożywieniem gorszej jakości niż ich kuzyni na obszarach wiejskich. Naukowcy przeanalizowali reakcję owadów na roztwory cukru o różnych stężeniach. Jak się okazało, "mieszczuchy" wybierały nawet te najsłabsze, najbardziej rozcieńczone. Sugeruje to, że presja związana z życiem w mieście może zasadniczo zmieniać nawyki żywieniowe.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Miasta są domem dla wielu gatunków dzikich zwierząt, od dużych ssaków i ptaków po malutkie owady. Przed populacjami, które żyją w dużych ludzkich skupiskach, stoją zupełnie inne wyzwania niż przed mieszkańcami łąk, lasów czy słabiej zaludnionych obszarów wiejskich. Na łamach czasopisma "Urban Ecosystems" ukazało się badanie pokazujące, jak miasto wpływa na jedne z najczęściej spotykanych w nim owadów - mrówki.

Niewybredne "mieszczuchy"

Badanie międzynarodowego zespołu z Ukrainy, Polski i Niemiec skupiało się na tym, jak urbanizacja - jedna z najbardziej ekstremalnych form przekształcania terenu - wpływa na wybory żywieniowe osobników hurtnicy zwyczajnej (Lasius niger). Te pospolite w Europie mrówki zamieszkują zarówno miasta, jak i tereny wiejskie. Naukowcy zostawiali na aktywnych szlakach żerowania roztwory sacharozy o różnych stężeniach (a co za tym idzie, różnych wartościach odżywczych), a następnie obserwowali, czy owady się na nie skuszą.

Jak się okazało, miejskie populacje były zainteresowane roztworami niezależnie od stężenia. Mrówki ze wsi okazały się znacznie bardziej wybredne - rzadko kiedy akceptowały słabiej stężoną sacharozę, która miała mniejsze wartości odżywcze. Różnica była najbardziej widoczna w przypadku najniższych stężeń.

Badanie sugeruje, że czynniki stresogenne, takie jak efekt miejskiej wyspy ciepła, obecność mikroplastików i zanieczyszczenie gleby, mogą wpływać na wchłanianie składników odżywczych przez rośliny miejskie. To z kolei może zmniejszyć ilość i jakość odżywczą głównego źródła pożywienia dla mrówek, czyli spadzi produkowanej przez mszyce.

- Mrówki porównywały to, co im dajemy, z tym, co zwykle znajdują w swoim środowisku - wyjaśnił Tomer J. Czaczkes z Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego, współautor badania. - Mogą być przyzwyczajone do gorszej jakości, rozcieńczonych zasobów pochodzących z roślinności miejskiej. Kiedy oferuje się im kroplę rozcieńczonego roztworu cukru, chętnie ją przyjmują. Jednak mrówki wiejskie były "rozczarowane" tą propozycją i kręciły na nią nosem, a właściwie czułkami.

Hurtnica zwyczajna (Lasius niger) - zdjęcie poglądowe
Hurtnica zwyczajna (Lasius niger) - zdjęcie poglądowe
Źródło: Shutterstock

To dopiero pierwszy krok

Chociaż badanie skupiało się na zachowaniu jednego gatunku, jego wyniki mogą w przyszłości pomóc w monitorowaniu ogólnego stanu ekosystemów miejskich. Ponieważ mrówki są wrażliwe na zmiany środowiskowe i wykazują szybkie reakcje behawioralne na jakość siedliska, śledzenie ich "wybredności" mogłoby teoretycznie służyć jako wskaźnik poziomu stresu w szerszej społeczności biologicznej. Aby to osiągnąć, potrzebne są jednak dalsze badania.

- To dopiero pierwszy krok. Nadal nie rozumiemy związków przyczynowych łączących ekosystemy miejskie i wybredność mrówek. Mogą być one odzwierciedleniem stresu roślin, ale równie dobrze odzwierciedlać stres mrówek lub inne czynniki. Nadal pozostaje wiele do zrobienia - podkreśliła Gema Trigos-Peral z Polskiej Akademii Nauk.

Według naukowców ich wyniki podkreślają pilną potrzebę zrozumienia funkcjonowania ekosystemów miejskich. Dzięki wiedzy będziemy mogli kształtować skuteczniejsze strategie ochrony środowiska w obliczu globalnej ekspansji miast.

Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka

Źródło: Freie Universität Berlin

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
zwierzęta w mieścieOchrona zwierzątochrona przyrody
Czytaj także:
mróz zima noc
W nocy temperatura spadnie nawet do -18 stopni
Smog
Pług zjechał w dół zbocza. Nie żyje kierowca
Tragedia podczas odśnieżania. Pług zjechał zboczem
Maciej Wacławik
Powódź Andaluzja
Po deszczu usłyszeli dziwne dźwięki. "Stłumione brzęczenie"
Świat
Coraz mniej śniegu, Ornontowice (Śląskie)
Tu sytuacja jest tak poważna, że nie naprawi jej nawet wyjątkowa zima
Polska
Odwilż, roztopy
Ociepli się. I to mocno
Prognoza
Maroko zmaga się z powodziami
Woda porwała samochód z trójką dzieci
Świat
Opady marznące
Pogoda nie da nam chwili wytchnienia. Ostrzeżenia IMGW
Prognoza
Na jeziorze Erie pojawiła się wielka szczelina
Ogromna szczelina na zamarzniętym jeziorze. Jak powstała
Świat
Pod koniec stycznia Wielką Brytanię nawiedziły powodzie
Pada każdego dnia od początku roku. Setki ostrzeżeń przed powodzią
Świat
Mróz, lód, zima, kran
"Dziura" w chmurach. Temperatura spadła poniżej -25 stopni
Prognoza
Zima, pogoda, mróz
Mroźny początek tygodnia
Prognoza
Mrówka żniwiarka (łac. Messor barbarus)
Zanieczyszczenia powietrza mogą drastycznie zmieniać zachowanie mrówek
Smog
W wyniku intensywnych opadów deszczu wylała rzeka Sinu
"Mamy arktyczny zimny front nad Kolumbią. To nie żart"
Świat
Las, zima, mróz
Noc z kilkunastoma stopniami na minusie
Prognoza
Bialka
Białka Tatrzańska przyciąga kulturą Podhala
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Zima, mróz, noc
Powrót tęgiego mrozu. Temperatura znów mocno spadnie
Prognoza
Sopot. Weszli na lód, ten się pod nimi załamał
Weszli na Bałtyk, lód się załamał. Nagranie
Polska
Zamrożona rzeka Ural
"Od dawna nie pijemy już wody z Uralu"
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Jakie będą dalsze losy mrozu
Prognoza
Mróz, siarczysty mróz, zima
"Krótki strzał" dużego mrozu. A co potem?
Prognoza
akcja
Pękł pod nimi lód, na pomoc przyleciał śmigłowiec. Nagranie
Świat
Powodzie w okolicach Kadyksu w Hiszpanii
Osiem burz jedna po drugiej. Straty liczą w setkach milionów
Świat
Zima, śnieg, auto, parasol
Wiatr spotęguje odczucie chłodu
Prognoza
3
Lawiny we Włoszech, są ofiary śmiertelne
Świat
Świnoujście
Wóz strażacki ślizgał się po placu. Nagranie
Polska
Śnieg, noc
W nocy sypnie śniegiem
Prognoza
Zima, śnieg, mróz, rower
Rozpoczął się czas "pogody męczącej"
Prognoza
Białka Tatrzańska
W Białce Tatrzańskiej czeka moc atrakcji
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Zniszczenia w Portugalii
"Zostałam z niczym, absolutnie niczym"
Świat
Zima ze słońcem i mrozem
Idzie mróz. To zjawisko przeszkodzi nam w cieszeniu się pogodą
Smog
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom