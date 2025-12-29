Logo TVN24
Wielcy zwycięzcy i przegrani świata przyrody w 2025 roku

Agnieszka Stradecka
Za niektórymi z gatunków zwierząt wyjątkowo udany rok. Inne napotkały spore problemy
Źródło: Shutterstock, Adobe Stock, NOAA, SSCS
2024 rok pobił wszelkie negatywne rekordy. Powietrze i wody morskie były ciepłe jak nigdy dotąd. Stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze rosły, a z różnych regionów świata docierały do nas informacje o ginących gatunkach zwierząt, topniejących lodowcach, kurczących się zasobach naturalnych. W 2025 roku ta smutna historia się powtórzyła. W zalewie niepokojących informacji znalazły się jednak takie, które pokazują, że nawet największe katastrofy da się powstrzymać.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Chociaż 2025 rok nie będzie najcieplejszym w historii, na pewno znajdzie się na podium. Podgrzewanie Ziemi ma swoje konsekwencje.
  • Ostatnie miesiące były trudne dla kluczowych miejsc na świecie, w tym dla Arktyki i tropikalnych raf koralowych. Bardzo zły rok zanotowały także europejskie lasy oraz wiele bliskich nam gatunków.
  • Zmiany na lepsze są jednak możliwe. Dowodzą tego historie zwierząt, które odbiły się od granicy wymarcia oraz spektakularne sukcesy energetyki odnawialnej.
  • O zagrożeniach i szansach ostatnich 12 miesięcy oraz prognozach na przyszłość rozmawialiśmy z ekspertami z całego świata - analitykami, naukowcami, aktywistami, przedstawicielami rządów.

Wszystko wskazuje na to, że rok 2025 będzie kontynuował niechlubny trend swoich poprzedników. Według danych opublikowanych przez europejskie Centrum ds. Zmian Klimatu Copernicus (C3S), średnia światowa anomalia temperatury powietrza w okresie styczeń-listopad 2025 wynosiła 1,48 stopnia Celsjusza na plusie. Plasuje to minione 11 miesięcy na drugim miejscu w rankingu najwyższych anomalii, tuż po rekordowym 2024 roku i ex aequo z 2023 r.

Niezależnie od tego, czy grudzień podbije czy zmniejszy tę wartość, 2025 znajdzie się na podium, co oczywiście nie jest powodem do radości. Mijający rok przyniósł ze sobą szereg wyzwań dla otaczającego nas środowiska. Wiele z nich opisywaliśmy na łamach tvnmeteo.pl, od anomalnie silnych zjawisk pogodowych, przez niepokojąco wysokie temperatury, po potwierdzone wyginięcia całych gatunków. Wśród napływających ze świata nowin znalazły się jednak także te pozytywne, pokazujące, że przeciwdziałanie zmianom klimatu i ochrona środowiska mają znaczenie.

Komu w ciągu ostatnich 12 miesięcy udało się wygrać z losem, a kto zanotował najboleśniejszy upadek? Przyjrzyjmy się wielkim zwycięzcom i przegranym 2025 roku.

Zwycięzca: żółw jadalny opuścił listę gatunków zagrożonych wyginięciem

Polska nazwa tego zwierzęcia może brzmieć okrutnie, ale zdradza jedną z najważniejszych przyczyn jego dotychczasowych problemów. Żółwie jadalne (Chelonia mydas), zwane także zielonymi, występują w morzach tropikalnych i subtropikalnych całego świata. Na co dzień preferują bliskość linii brzegowych, ale gdy nadejdzie odpowiedni czas, wyruszają w długą podróż na plaże lęgowe. Nawet jeśli w dorosłym życiu mieszkały tysiące kilometrów dalej, na czas rozrodu samice powracają niedaleko plaży, na której się wykluły.

Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
