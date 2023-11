W dzień w atmosferze Wenus powstaje tlen. Raczej trudno byłoby nim oddychać

Tlen stanowi około 21 procent ziemskiego powietrza atmosferycznego i jest niezbędny dla większości organizmów żywych. Trudniej znaleźć go na sąsiedniej Wenus, w której gęstej atmosferze dominuje dwutlenek węgla - jest go aż 96,5 procent. Jak pokazuje badanie opublikowane na łamach "Nature Communications", nie oznacza to jednak, że atmosfera planety całkowicie pozbawiona jest tego pierwiastka.

W dzień i w nocy

Obserwacje potwierdziły, że w atmosferze znajdował się tlen atomowy. Najwięcej pierwiastka zaobserwowano na wysokości około 100 kilometrów ponad powierzchnią Wenus, między dwiema częściami atmosfery, w których wiatr wieje w przeciwne strony. Temperatura atomów wahała się od około -120 stopni Celsjusza w dzień do -160 st. C w nocy.