W 2025 roku pierścienie Saturna staną się niewidoczne

Pierścienie Saturna znikną w 2025 roku - a przynajmniej tak będzie nam się wydawało. Planeta znajdzie się w takim nachyleniu względem Ziemi, że jej najbardziej rozpoznawalna cecha stanie się dla nas na kilka miesięcy niewidoczna. Do prawdziwej zagłady pierścieni zdaniem naukowców może dojść, jednak potrzeba na to setek milionów lat.

Na krawędzi

Jak tłumaczył astrofizyk Jonti Horner z Uniwersytetu Południowego Queensland w Australii, za zniknięcie pierścieni odpowiedzialna będzie perspektywa, z jakiej je oglądamy. Podobnie jak nasza planeta, Saturn jest lekko nachylony w stosunku do swojej orbity, przez co wydaje się kołysać wzdłuż osi obrotu, a co pewien czas ustawia krawędzią pierścieni do Ziemi.