Voyager 2 może lecieć dalej w nieznane. NASA ma sposób na przedłużenie misji

Obie sondy zasilają się specjalnymi generatorami, które przetwarzają ciepło rozpadającego się plutonu na energię elektryczną. Ale nieustanny proces rozpadu oznacza, że każdego roku urządzenie wytwarza coraz mniej energii. Na razie nie wpłynęło to w znaczący sposób na wyniki naukowe misji, ale aby zrekompensować straty, inżynierowie wyłączyli różne systemy, które nie są niezbędne do utrzymania statku kosmicznego w ciągłym ruchu.

Niewykorzystane źródło energii

By znaleźć złoty środek, badacze przyjrzeli się bardziej mechanizmowi bezpieczeństwa, który zaprojektowano w celu ochrony instrumentów w przypadku, gdy napięcie statku kosmicznego - przepływ energii elektrycznej - zmieni się znacząco. Ponieważ wahania napięcia mogłyby uszkodzić instrumenty, Voyager jest też wyposażony w regulator, który w takim przypadku uruchamia obwód zapasowy. Ta część może uzyskać dostęp do niewielkiej ilości energii z radioizotopowego generatora termoelektrycznego (RTG), która jest zarezerwowana na ten cel. Zamiast zatrzymywać tę moc, sonda będzie jej teraz używać do utrzymania pracy instrumentów naukowych.

- Zmiany napięcia stanowią ryzyko dla instrumentów, ale ustaliliśmy, że nie jest ono tak duże, a alternatywa oferuje dużą nagrodę w postaci dłuższego utrzymywania włączonych instrumentów naukowych - powiedziała Suzanne Dodd, kierownik projektu Voyager w JPL. - Monitorowaliśmy statek kosmiczny przez kilka tygodni i wygląda na to, że to nowe podejście działa - dodała.

Misja Voyagerów miała trwać tylko cztery lata, a ich głównym celem było zbadanie Jowisza i Saturna. NASA przedłużyła jednak badania, by poznać także Neptuna i Urana. Do tej pory to jedyne sondy, które znalazły się tak blisko tych lodowych gigantów. W 1990 roku inżynierowie ponownie zdecydowali się na przedłużeni misję, tym razem, by wysłać je poza heliosferę. Voyager 1 przekroczył ją w 2012 roku, natomiast Voyager 2 - podróżujący wolniej - osiągnął ją w 2018 roku.