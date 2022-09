Voyager 1 wysyłał "tajemnicze sygnały". Zagadkę rozwiązano, pojawiła się kolejna

Naukowcy NASA wyjaśnili, dlaczego sonda Voyager 1 przesyłała bezużyteczne dane telemetryczne. Rozwiązaniem zagadki okazało się uruchomienie komputera, który od lat uważany był za niedziałający. Teraz inżynierowie mają kolejną zagwozdkę - muszą odkryć, co do tego doprowadziło.

Zadziałał stary komputer

- AACS zaczął wysyłać dane telemetryczne przez komputer pokładowy, który przestał działać lata temu. To on uszkadzał informacje - informowała NASA we wtorek. Prawdopodobnie reszta statku kosmicznego funkcjonuje bez zarzutu.