"Tajemnicze sygnały z kosmosu" przesłane przez sondę Voyager 1. Naukowcy zastanawiają się, co jest ich przyczyną

I choć Voyager 1 działa prawidłowo, naukowcy pracujący nad misją zauważyli ostatnio, że wydaje się nieco "zdezorientowany" co do swojego położenia w przestrzeni kosmicznej. Nadal nie przeszedł jednak w tryb bezpieczny ani nie włączył alarmu.

Chcą rozwiązać problem

Zjawisko może mieć związek z systemem regulacji i kontroli położenia Voyagera 1, który utrzymuje statek kosmiczny i jego antenę we właściwej orientacji. Statek wydaje się działać bez zarzutu, ponieważ wciąż otrzymuje polecenia, wykonuje je i wysyła dane naukowe na Ziemię, bez zmian w sile sygnału. Mimo to coraz częściej przesyła naukowcom bezużyteczne dane telemetryczne.

Agencja twierdzi, że zespół naukowców misji Voyagera będzie badał problem i próbował albo go rozwiązać, albo przystosować się do niego. Jest to powolny proces, ponieważ informacje przesyłane z Ziemi potrzebują 20 godzin i 33 minut, aby dotrzeć do sondy. Odebranie odpowiedzi statku kosmicznego wiąże się z takim samym opóźnieniem.