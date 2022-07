Znaleziono "uśpioną" czarną dziurę

Międzynarodowy zespół naukowców odkrył "uśpioną" czarną dziurę w Wielkim Obłoku Magellana. To pierwszy tego typu obiekt o masie gwiazdowej, jaki został wykryty i potwierdzony poza Drogą Mleczną.

ESO, ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/Wong et al., ESO/M.-R. Cioni/VISTA Magellanic Cloud survey

Nebula Tarantula w Wielkim Obłoku Magellana ESO, ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/Wong et al., ESO/M.-R. Cioni/VISTA Magellanic Cloud survey

Tysiąc gwiezdnych układów

"Uśpione" czarne dziury są szczególnie trudne do dostrzeżenia, gdyż słabo oddziałują ze swoim otoczeniem. Na dodatek trudno jednoznacznie potwierdzić ich obecność w danym układzie gwiezdnym - bardzo często obiekt, który wydaje się być "uśpioną" czarną dziurą, ma zupełnie inny rodowód. Istnieje nawet "policja czarnych dziur", czyli grupa naukowców znana z obalania odkryć dotyczących tych obiektów. To właśnie oni są odkrywcami zjawiska.

W poszukiwaniu uśpionych czarnych dziur, badacze przyjrzeli się prawie tysiącu gwiazd w rejonie mgławicy Tarantula w Wielkim Obłoku Magellana. Za pomocą Bardzo Dużego Teleskopu (VLT), należącego do Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO), poszukiwali masywnych gwiazd, którym mogły towarzyszyć czarne dziury. Warunki spełnił tylko jeden układ gwiezdny, VFTS 243.

Kareem El-Badry z Harvand-Smithsonian Center for Astrophysics, znany jako "niszczyciel czarnych dziur", dodaje, że początkowo miał pewne wątpliwości co do prawdziwości odkrycia.