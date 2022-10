Dożywają nawet stu lat. Długowieczne wątroby szansą na postęp w przeszczepach

Z analiz przeprowadzonych w USA wynika, że rośnie pula przeszczepionych wątrób, które żyją już od co najmniej 100 lat. Badacze z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin przeanalizowali dane zgromadzone w zarządzającej transplantacjami, amerykańskiej organizacji United Network for Organ Sharing (UNOS). Z ponad 250 tysięcy wątrób przeszczepionych w latach 1990-2022, 25 miało wiek przynajmniej 100 lat. - Przyjrzeliśmy się przeżywalności po przeszczepie, wiekowi dawców oraz temu, jak długo wątroba działała u biorcy - mówił Yash Kadakia, główny autor badania przedstawionego w trakcie konferencji Scientific Forum of the American College of Surgeons Clinical Congress 2022. - Podzieliliśmy na grupy te "żyjące" już od 100 lat wątroby i sprawdziliśmy czynniki związane z dawcami, biorcami oraz transplantacjami, tak, aby zrozumieć unikalną kombinację, która pozwoliła wątrobom przetrwać aż 100 lat - dodał. - W optymalnym stanie byli dawcy i biorcy, i to unikalne połączenie różnych czynników poskutkowało doskonałymi wynikami - wyjaśniał Kadakia.