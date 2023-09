Susza odsłoniła ślady dinozaurów sprzed 110 milionów lat

Susza jest uważana za niekorzystne zjawisko dla środowiska. Tym razem jednak przyczyniła się do czegoś pozytywnego. Dzięki niej badaczom z Parku Stanowego Dinosaur Valley w Teksasie udało się odkryć około 70 odcisków pozostawionych przez dwa gatunki dinozaurów. Mogą one liczyć nawet 110 milionów lat.

W wyniku ekstremalnej suszy, która od miesięcy panuje w Teksasie, pod koniec sierpnia doszło do niespodziewanego odkrycia. Parowanie wody odsłoniło około 70 śladów dinozaurów. Według mediów, pozostałości datowane są na około 110 milionów lat. Przez epoki były ukryte pod wodą i masami błota w rzece Paluxy, która przecina Park Stanowy Dinosaur Valley w Glen Rose.

- To ekscytujące widzieć coś, czego nikt inny nie widział. To prawie jak poszukiwanie skarbów - powiedział w rozmowie z CNN Paul Baker, jeden z pracowników parku. - Myślałem, że widziałem już wszystkie ślady dinozaurów, ale w ciągu ostatnich dwóch lat susza i ciężka praca naszych wolontariuszy odsłoniła ich wiele. To niesamowity widok - dodał.