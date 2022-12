Na pewno słyszałeś o tym pasożycie. Kiedy dopadnie wilki, potrafi wpłynąć na ich mózgi

Zainfekowane pasożytem Toxoplasma gondii wilki wcześniej opuszczają swoje watahy niż te niezarażone. Ponadto mają większą skłonności do stania się przywódcami, a co za tym idzie są pewniejsze siebie.

Czym jest Toxoplasma gondii?

Toxoplasma gondii to pasożyt wywołujący toksoplazmozę. Występuje u wielu gatunków ptaków i ssaków, ale jego żywicielem ostatecznym (organizmem, w którym powstaje dorosła forma pasożyta) są kotowate, bo to w ich przewodzie pokarmowym pasożyty rozmnażają się płciowo.

Wyniki badań

Podczas analizy statystycznej okazało się, że zarażone pasożytem samce były o 50 procent bardziej skłonne do opuszczenia swojego stada już sześć miesięcy po urodzeniu, choć zwykle wilki robią to w wieku do 21 miesięcy. Toxoplasma gondii wpłynęła też na behawior samic. Zarażone osobniki były 25 procent bardziej skłonne do opuszczenia stada w wieku 30 miesięcy, zamiast, jak to zwykle bywa, w wieku 48. Naukowcy odkryli również, że zainfekowane samce częściej stawały się przywódcami stada.