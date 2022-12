Koralowce wcale nie śpią podczas zimowego snu. Ich mikrobiom "robi porządki"

Jak i wiele zwierząt, koralowiec Astrangia poculata, który występuje głównie w płytkich wodach zachodniej części Oceanu Atlantyckiego i w Morzu Karaibskim, a także u wybrzeża zachodniej Afryki, spędza zimę w stanie hibernacji. To czas, kiedy występujący na nim mikrobiom przeprowadza regenerację.

Kiedy koralowiec Astrangia poculata zapada w stan hibernacji, żyjący na nim mikrobiom (ogół mikroorganizmów w nim występujących) miesza się ze sobą - wynika z badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis. Zdaniem ekspertów w ten sposób drobnoustroje, czyli bakterie, grzyby, wirusy i archeony zasiedlające ten koralowiec, regenerują się i przygotowują się do kolejnego roku.

Odkrycie to może dać nam lepsze wyobrażenie o tym, jak koralowce mogą reagować na zmiany klimatu. W miarę ocieplania się wód na całym świecie, ochrona mikrobiomu koralowców będzie miała kluczowe znaczenie. Najnowsze badanie może dostarczyć ekspertom cennych informacji o tym, jak najlepiej utrzymać te morskie organizmy w dobrym i zdrowym stanie.

- Hibernacja, czyli uśpienie, jest odpowiedzią na stresor środowiskowy, w tym przypadku jest to stres zimna - mówiła ekolożka Anya Brown z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis. - Jeśli zrozumiemy więcej na temat tego okresu regeneracji, może nam to pomóc zrozumieć, jakie mikroby mogą być odpowiedzialne za odbudowę koralowców w cieplejszych systemach tropikalnych - dodała. Badanie zostało opublikowane na łamach "Applied and Environmental Microbiology."