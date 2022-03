Naukowcom udało się odmłodzić myszy. "Nie zanotowaliśmy żadnych negatywnych skutków dla zdrowia"

czytaj dalej

Transport młodych gepardów Mia i Malajka, które urodziły się w śląskim zoo w Chorzowie przygotowywany był od początku roku. Sprawa była już na finiszu, gepardy miały wyjechać lada dzień do ogrodu zoologicznego w Moskwie. - W dniu wybuchu wojny w Ukrainie zdecydowaliśmy, że się na to nie zgadzamy. Jest to rodzaj sankcji wobec Rosji - mówi Daria Kroczek ze śląskiego zoo.