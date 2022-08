Organy świni częściowo "ożyły" godzinę po jej śmierci. "Potrafimy przekonać komórki, by nie umierały"

Naukowcy z Uniwersytetu Yale odkryli, że rozkład tkanek po śmierci może zostać zatrzymany, a funkcje komórek przywrócone - wynika z wczesnych eksperymentów na świniach. Odkrycie to może pomóc w zwiększeniu liczby przeszczepialnych narządów ludzkich.

Autor badania Nenad Sestan wyjaśnił, że gdy serce przestaje bić, organy zaczynają puchnąć, naczynia krwionośne się zapadają, a krążenie jest blokowane. Podczas tego eksperymentu krążenie wróciło, co pozwoliło "naprawiać się" organom.

Badacze: potrafimy przekonać komórki, by nie umierały

Z badań wynika, że kiedy serce się zatrzymuje, ciało "nie jest tak martwe, jak wcześniej zakładaliśmy" - podkreślił współautor badania Zwonimir Vrselja. - Udało nam się pokazać, że potrafimy przekonać komórki, by nie umierały - dodał.

Próby zwiększenia liczby przeszczepialnych narządów

Prace nad tym rozwiązaniem mogą zająć lata. - Wyniki badań na świniach nie pozwalają stwierdzić, że jakiekolwiek narządy zostały przywrócone do poziomu niezbędnego do podtrzymania życia - powiedział Stephen Latham z Interdyscyplinarnego Centrum Bioetyki w Yale.

Teoretycznie technologia może kiedyś zostać wykorzystana do przywrócenia życia komuś, kto właśnie zmarł. - Aby to zrobić, potrzeba znacznie więcej eksperymentów - powiedział Latham. - I trzeba pomyśleć, do jakiego stanu zdrowia zostanie przywrócony człowiek - dodał.