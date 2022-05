Naukowcy z Florydy wyhodowali rośliny w księżycowej glebie

To pierwsze takie osiągnięcie w historii ludzkości. Naukowcy z Uniwersytetu Florydy poczynili ogromny krok w eksploracji Księżyca - w próbkach jego gleby udało się im wyhodować rośliny. Zbadali także, jak roślinność reaguje na podłoże, które diametralnie różni się od tego występującego na Ziemi. Wynikami pochwalili się w artykule do czasopisma naukowego "Communications Biology".

Eksperyment stanowi pierwszy i ogromny krok w kierunku upraw roślin na naszym naturalnym satelicie w celu pozyskiwania żywności i tlenu. Badania to część programu Artemis, którego celem jest powrót człowieka na naszego naturalnego satelitę.

Dlaczego rośliny są tak istotne na Księżycu

Zdaniem badaczki Anny-Lisy Paul, która również uczestniczyła w badaniach, nawet we wczesnym okresie eksploracji Księżyca rośliny odgrywają ważną rolę.

- W przyszłych, dłuższych misjach kosmicznych możemy wykorzystać Księżyc jako miejsce startu lub lądowania. Sensowne byłoby wykorzystanie tamtejszej gleby do uprawy roślin - mówił Ferl. - Co się stanie, gdy wyhodujemy rośliny w glebie księżycowej, czyli w podłożu, do którego nie są przystosowane w drodze ewolucji. Jak rośliny zachowywałyby się w takich księżycowych szklarniach? Czy istnieliby księżycowi rolnicy? - zadawał pytania.