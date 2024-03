"Kosmiczny zegar" określił wiek narzędzi z Ukrainy. "Najstarsze ślady osadnictwa w Europie"

Kamienne narzędzia sprzed 1,4 miliona lat zostały odnalezione w Ukrainie. Naukowcy określili ich wiek za pomocą radioaktywnego datowania. Znalezisko potwierdza hipotezę, zgodnie z którą co najmniej jedna grupa naszych przodków przybyła do Europy ze wschodu.

Jak wskazują dotychczasowe badania archeologiczne, do Europy jako pierwsi przybyli przedstawiciele gatunku Homo erectus . Najwcześniejsze skamieniałości człowiekowatych, jakie znaleziono na naszym kontynencie, pochodzą sprzed 1,1 miliona lat, a wcześniejsze znaleziska są bardzo rzadkie. Na łamach "Nature" ukazało się badanie dowodzące, że nasi przodkowie zamieszkiwali Europę znacznie wcześniej - i to na całkiem bliskich nam obszarach.

"Kosmiczny zegar" i ziemskie artefakty

Będące przedmiotem analizy kamienne narzędzia pochodziły ze stanowiska archeologicznego Korołewo w zachodniej Ukrainie, niedaleko granicy z Rumunią. Zostało ono odkryte w latach 70. ubiegłego wieku, zaś same narzędzia wydobyto w latach 80. Dokładne określenie tego, z jak dawnym znaleziskiem mamy do czynienia, było jednak możliwe dopiero teraz, dzięki nowoczesnym technikom badawczym.

Naukowcy oszacowali wiek narzędzi pochodzących z najgłębszej części wykopaliska w oparciu o pomiar radionuklidów kosmogenicznych - radioaktywnych izotopów. Powstają one, gdy skały poddawane są działaniu promieniowania kosmicznego, które może przenikać do głębi budujących je minerałów. Gdy skała zostaje pogrzebana pod warstwą gleby, izotopy przestają powstawać, co pozwala w przybliżeniu określić jej wiek.