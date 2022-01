Ujrzeli śmierć gwiazdy w chwili, w której do niej doszło. "Oglądanie tykającej bomby zegarowej"

SN 2020tlf to masywna gwiazda, która znajdowała się około 120 milionów lat świetlnych od Ziemi. Latem 2020 roku astronomowie Northwestern University i Uniwersytetu Kalifornijskiego zaobserwowali jej bardzo wyraźne promieniowanie. Potem przez 130 dni obserwowali, jak gwiazda umiera i przeradza się w supernową. To pierwsze takie obserwacje w historii.

Mianem czerwonego nadolbrzyma nazywa się jeden z etapów rozwoju gwiazdy. Etap ten mogą osiągnąć obiekty o początkowej masie wynoszącej od 10 do 40 mas Słońca., kiedy wyczerpuje się w nich wodór. Zespołowi naukowców z Northwestern University i Uniwersytetu Kalifornijskiego udało się badać czerwonego nadolbrzyma przez jego ostatnie 130 dni.

130 dni obserwacji

Poprzednie obserwacje wykazały, że obiekty tego typu zachowują się względnie spokojnie przed śmiercią - bez gwałtownych emisji światła czy gazu. Podczas nowych badań, na 130 dni przed przemianą gwiazdy w supernową, wykryto jednak jasne promieniowanie. Sugeruje to, że przynajmniej u niektórych gwiazd dochodzi do zmian w wewnętrznej strukturze, które następnie skutkują gwałtownym wyrzutem gazu na krótko przed ich zapadnięciem.

- To przełom w naszym rozumieniu tego, co robią masywne gwiazdy na chwilę przed śmiercią - powiedział Wynn Jacobson-Galán, główny autor badania. - Bezpośrednie wykrycie aktywności w gwieździe typu czerwony nadolbrzym nigdy wcześniej nie było obserwowane w zwykłej supernowej typu II. Po raz pierwszy obserwowaliśmy taką eksplozję - dodał.

Odkrycie zostało opublikowane w czwartek w czasopiśmie naukowym "The Astrophysical Journal".

Jak tykająca bomba zegarowa

Gwiazdę SN 2020tlf odkryto latem 2020 roku dzięki teleskopowi na wulkanie Haleakala, należącemu do University of Hawaiʻi Institute for Astronomy Pan-STARRS. Dokładnie 130 dni później zapisy nieba zostały rozświetlone przez supernową.