Tyranozaury mogły być nawet 70 procent większe, niż sądzili naukowcy

Paleontolodzy z Kanadyjskiego Muzeum Przyrody w Ottawie oraz Queen Mary University of London postanowili oszacować, jak duży mógł być największy tyranozaur. Stwierdzili, że taki osobnik mógł ważyć aż 15 ton, a więc więcej, niż przeciętny szkolny autobus (około 11 ton). Wynikami swoich analiz pochwalili się 5 listopada podczas dorocznej konferencji Society of Vertebrate Paleontology (SVP) w Toronto.

Naukowcy stworzyli specjalny model

Badacze musieli przeanalizować najpierw zapis kopalny, według którego na Ziemi żyło kiedyś około 2,5 miliarda osobników tego gatunku. Jednak do dnia dzisiejszego pozostały jedynie skamieniałości 32 różnych osobników. To bardzo ograniczona liczba, która jest w stanie dostarczyć niewiele informacji.

- Skończyło się na zbudowaniu dwóch modeli - jednego wykazującego zerowy dymorfizm i jednego z silnym dymorfizmem - powiedział Mallon. - Jeśli T. rex był dymorficzny, szacujemy, że ważyłby do 53 ton, ale odrzuciliśmy ten model, ponieważ gdyby był prawdziwy, to znaleźlibyśmy pozostałości jeszcze większych osobników - dodał.

Spekulacje, ale i możliwość

- To jest po prostu eksperyment myślowy, za którym stoją jakieś liczby. To zagadnienie to coś, nad czym fajnie się zastanowić - powiedział Mallon.

- To przypomina nam, że wszystko, co wiemy o dinozaurach, to niewiele, gdyż mamy niewiele próbek badawczych - skomentował Thomas Carr, paleontolog kręgowców z uczelni Carthage College w Kenosha w stanie Wisconsin, który nie był zaangażowany w badania. Carr dodał jednak, że bardzo prawdopodobne jest to, że T. rex mógł być znacznie większy, niż wskazuje jakakolwiek pojedyncza pozostałość znaleziona do tej pory. - Wyobrażenie sobie takiego T. rexa jest niezwykłe, ale myślę, że zwierzę tej wielkości jest w zasięgu statystyk - dodał.