Podróże samolotem stały się mniej bezpieczne przez zmiany klimatu

Silne zawirowania powietrza

Na łamach czasopisma "Geophysical Research Letters" badacze skupili się na analizie turbulencji czystego nieba w latach 1979-2020. Ten typ zawirowań powietrza jest niewidoczny gołym okiem, ale może być bardzo gwałtowny, a przez to niebezpieczny dla samolotów. Naukowcy przyjrzeli się trasom na całym świecie, zwracając uwagę, na to przez ile godzin rocznie utrzymywały się turbulencje.

Jak się okazało, nad północnym Atlantykiem - na jednej z najbardziej ruchliwych tras lotniczych na świecie - całkowity roczny czas trwania najsilniejszych turbulencji wzrósł z 17,7 godzin w roku 1979 do 27,4 godzin w 2020 r. - oznacza to wzrost o 55 procent. Umiarkowane turbulencje wzrosły przez ten czas o 37 procent (z 70 do 96,1 godz.), zaś te lekkie - o 17 procent (z 466,5 do 546,8 godz.). Znaczący wzrost turbulencji wykazano także nad Stanami Zjednoczonymi, Europą, Bliskim Wschodem i południowym Atlantykiem.