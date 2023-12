To tutaj testują sprzęt, który poleci w kosmos. Nasz reporter odwiedził ESTEC

W Europejskim Centrum Badań i Technologii Kosmicznych (ESTEC) w holenderskim Noordwijk projektowane są najważniejsze misje kosmiczne starego kontynentu. Reporter TVN24 BIS Hubert Kijek otrzymał zgodę na to, żeby odwiedzić to miejsce i zobaczyć z bliska, jak pracują najważniejsi inżynierowie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Zobacz jego relację.

Na Ziemi testują to, co poleci w kosmos

Jak mówił Tomasz Siemieński z Centrum Obserwacji Ziemi, to w ESTEC sprawdzane są roboty marsjańskie, które później są wysyłane na inne planety. - Testowane są urządzenia, głównie koła, to jest jeden z głównych problemów. Nie wiemy, na jaką powierzchnię trafimy - dodał Siemieński w rozmowie z reporterem TVN24 BIS, tłumacząc, że może być to powierzchnia gładka albo bardziej kamienista i łazik musi sobie poradzić z tymi wszystkimi przeszkodami. To właśnie jedno z zadań jego zespołu.