To stworzenie ma zadziwiającą tolerancję na alkohol

W toku badań okazało się, że owady występujące między innymi w południowo-wschodniej Europie, na Bliskim Wschodzie oraz w północnej Afryce, mają niezwykle dużą tolerancję na alkohol. Zdaniem naukowców być może nawet największą w całym królestwie zwierząt. Szczegóły opublikowano w czasopiśmie "Proceedings of the National Academy of Sciences".