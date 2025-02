To może być rewolucja w poszukiwaniu życia pozaziemskiego

Wytrzymałe na ekstremalną temperaturę

Gatunki uwzględnione w eksperymencie zostały wybrane ze względu na ich zdolność do przetrwania w ekstremalnych warunkach. Wysoce ruchliwa bakteria Bacillus subtilis w formie przetrwalnika wytrzymuje nawet temperaturę dochodzącą do 100 stopni Celsjusza. Pseudoalteromonas haloplanktis, wyizolowany z wód Antarktyki, ma zdolność do wzrostu w chłodnym środowisku - w zakresie temperatury od -2,5 do 29 st. C. Archeon Haloferax volcanii należy z kolei do grupy organizmów podobnych do bakterii, ale genetycznie od nich odmiennych. Jego naturalne środowiska obejmują Morze Martwe i inne silnie zasolone obszary, dzięki czemu również jest dobrze przystosowany do przetrwania w bardzo trudnych warunkach.