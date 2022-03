To mogła być eksplozja kilonowej. "Po raz pierwszy przyglądamy się czemuś nowemu i niezwykłemu"

Zespół badaczy sugeruje, że gdy odłamki rozprzestrzeniły się po zderzeniu, powstały w wyniku tego szok, przypominający grom dźwiękowy, rozgrzał otaczające je materiały. To doprowadziło do wygenerowania promieniowania rentgenowskiego.

Podobny efekt może być również spowodowany opadaniem materiału w kierunku czarnej dziury powstałej w wyniku fuzji gwiazd neutronowych, dlatego astronomowie zastrzegają, że odkrycie jest niepewne. Tak czy inaczej, byłoby to pierwsze tego typu odkrycie znane nauce.

- Wkroczyliśmy na nieznane terytorium, badając następstwa fuzji gwiazd neutronowych - powiedziała Aprajita Hajela, studentka astrofizyki na Uniwersytecie Northwestern. - Po raz pierwszy przyglądamy się czemuś nowemu i niezwykłemu. To daje nam możliwość zbadania i zrozumienia nowych procesów fizycznych, które nie były wcześniej obserwowane - dodała.

Potrzebne dalsze badania

Naukowcy zauważyli emisję promieniowania rentgenowskiego wkrótce po zdarzeniu, używając należącego do NASA teleskopu kosmicznego Chandra, ale emisja zaczęła zanikać na początku 2018 roku. Zespół Hajeli wykazał jednak, że spadek jasności zatrzymał się w 2020 roku, a emisja promieniowania rentgenowskiego pozostała na niemal stałym poziomie.

- Stałość jasności promieniowania rentgenowskiego była tym, co wskazywało na to, że jest to niezwykłe zdarzenie - powiedzieli członkowie zespołu.