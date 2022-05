Ten "krab" jest mniejszy od pchły. Powstał najmniejszy na świecie robot kroczący

Nie potrzebuje baterii

"Krab", aby działał, nie wymaga dodatkowego źródła energii. Do poruszania się wykorzystuje pamięć materiału, z jakiego został wykonany. Mikrorobot został wykonany z płaskich fragmentów materiału, które formowano do czasu, aż przyjęły trójwymiarowe kształty. Całość jest nie większa od pchły. Do sterowania ruchem robota naukowcy wykorzystują laserową wiązkę, precyzyjnie ogrzewającą konkretne części "kraba", co wywołuje ruch w określonym kierunku.