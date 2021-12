Teleskop Jamesa Webba rozkłada gigantyczną osłonę przeciwsłoneczną

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba rozpoczął we wtorek rozkładanie ogromnej osłony, wielkości kortu tenisowego, która ma chronić jego instrumenty przed promieniowaniem słonecznym. To jeden z najważniejszych manewrów. Jak przewiduje NASA, operacja zakończy się najwcześniej w weekend.

Rozmieszczanie osłony - jeden z wielu manewrów, które muszą być wykonane bezbłędnie, aby Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba działał prawidłowo - rozpoczęło się we wtorek od pomyślnego opuszczenia dwóch ramion znanych jako struktury paletowe (Utilized Pallet Structures - UPS).

Jak wyjaśniło w środę amerykańskie radio publiczne NPR, wewnątrz UPS mieści się pięć ultracienkich membran wykonanych z materiału zwanego kapton, a także kable i koła pasowe. NASA przewiduje zakończenie operacji rozkładania osłony, wielkości kortu tenisowego, najwcześniej w weekend. Przebiega to w czasie, kiedy Webb zmierza w kierunku punktu libracyjnego tzw. L2. Znajduje się on poza orbitą Księżyca, gdzie wpływy grawitacyjne Ziemi, Księżyca i Słońca są w równowadze. Zapewni to stabilne stanowisko obserwacyjne.