Teleskop Hubble’a ma problem. Wstrzymano obserwacje

Naukowcy z NASA pracują nad przywróceniem do poprawnego działania Kosmicznego Teleskopu Hubble’a. Jak podali, 23 kwietnia wstrzymano jego obserwacje naukowe i teleskop wszedł w tryb bezpieczny, gdyż wykryto usterkę żyroskopu. Agencja zapewnia, że instrumenty naukowe działają stabilnie, podobnie jak cała reszta urządzenia.

Usterka teleskopu Hubble’a

Teleskop Hubble’a posiada trzy żyroskopy. Przełączył się automatycznie w tryb bezpieczny, gdy jeden z żyroskopów wskazał błędne odczyty. Żyroskopy służą do mierzenia tempa obrotu teleskopu i pomagają w ustaleniu, w jakim kierunku jest skierowany. W trybie bezpiecznym obserwacje naukowe są wstrzymane i teleskop czeka na instrukcje z Ziemi. Dokładnie ten sam żyroskop spowodował przejście teleskopu w tryb bezpieczny także w listopadzie ubiegłego roku, również po błędnym odczycie wartości. Zespół kontroli misji opracowuje obecnie rozwiązanie problemu. Użycie trzech żyroskopów maksymalizuje efektywność działania Teleskopu Hubble’a. Jeśli zajdzie taka potrzeba, teleskop zostanie przekonfigurowany do pracy jedynie z pojedynczym żyroskopem, a drugi działający zostanie zachowany na przyszłość. Podczas piątej misji serwisowej w 2009 roku astronauci zainstalowali sześć nowych żyroskopów. Z upływem czasu trzy z nich uległy uszkodzeniu. Wygląda na to, że czwarty również zaczyna odmawiać posłuszeństwa.