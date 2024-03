Te żyjące ponad 200 milionów lat temu gady były jak "czołgi"

Garzapelta muelleri

Gatunek Garzapelta muelleri zidentyfikowano dzięki badaniom prowadzonym przez naukowców z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin (USA). W tym wypadku paleontolodzy dysponowali aż 70 procentami powierzchni pancerza. - Dysponujemy fragmentami pancerza od tylnej części szyi i ramion aż do czubka ogona. Zazwyczaj znajduje się tego materiału dużo mniej - powiedział William Reyes, który kierował badaniami. Nazwa "Garza" nawiązuje do hrabstwa Garza w północno-zachodnim Teksasie, gdzie znaleziono okaz, a "Pelta" to po grecku "tarcza", co odnosi się do solidnego pancerza zwierzęcia. Z kolei nazwa gatunkowa "muelleri" nawiązuje do nazwiska paleontologa, Billa Muellera, który odkrył skamieniałość. Płytki kostne pokrywające aetozaury noszą nazwę osteodermów. Były osadzone bezpośrednio w skórze, tworząc pancerz i dopasowując się do siebie jak mozaika. Oprócz ciała pokrytego płytkami kostnymi, boki Garzapelty były otoczone zakrzywionymi kolcami, które zapewniały kolejną warstwę ochronną przed atakami drapieżników. Chociaż dzisiejsze krokodyle są mięsożercami, naukowcy sądzą, że aetozaury były przede wszystkim wszystkożerne.