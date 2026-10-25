Nauka Te ryby wytrzymują ocieplanie się oceanu. Naukowcy wiedzą, dlaczego Oprac. Agnieszka Stradecka |

Scenariusze zmian klimatu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Dla większości zwierząt zmiany klimatyczne wiążą się z poważnymi problemami - mogą one tracić swoje siedliska lub źródła pożywienia. W magazynie "Global Change Biology" ukazało się jednak badanie pokazujące, że niektóre gatunki potrafią dobrze radzić sobie z rosnącymi temperaturami oceanów.

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Popularne i odporne

Naukowcy skupili się na trzech gatunkach ryb występujących w Australii: Acanthopagrus australis, Sillago ciliata i Rhabdosargus sarba. Wszystkie trzy zamieszkują ujścia rzek, gdzie często doświadczają wyraźnych wahań temperatury wody i mają znaczenie dla rybołówstwa.

- Sprawdziliśmy odporność trzech ważnych gospodarczo gatunków ryb żyjących w ujściach rzek. Odkryliśmy, że są one organizmami tolerującymi szeroki zakres temperatur i mają genetycznie uwarunkowaną zdolność do przetrwania w ekstremalnych warunkach - wyjaśnił kierujący projektem profesor Ivan Nagelkerken z Uniwersytetu w Adelajdzie.

Jak wyjaśnił główny autor analizy, doktor Angus Mitchell, A. australis i S. ciliata należą do najczęściej poławianych przybrzeżnych gatunków na wschodnim wybrzeżu Australii. Dodał, że ustalenie, czy poradzą sobie z ocieplaniem się wód w ujściach rzek, ma bezpośrednie znaczenie dla rybołówstwa, od którego zależą nadmorskie społeczności.

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Ryba Acanthopagrus australis Źródło zdjęcia: Shutterstock

Grożą im inne czynniki

Nagelkerken wskazał, że w wyniku zmian klimatu spowodowanych działalnością człowieka ekstremalne zjawiska klimatyczne występują coraz częściej, są intensywniejsze i dłuższe. Zmiany te widać w ekosystemach wodnych. Na przykład wraz ze wzrostem temperatury wód gatunki tropikalne na półkuli południowej przesuwają swój zasięg coraz dalej na południe.

- Nasze wyniki sugerują, że gatunki żyjące w ujściach rzek, które tolerują szeroki zakres temperatur, mogą utrzymać się na dotychczasowych obszarach. Nie dotyczy to jednak gatunków o węższym zakresie tolerancji termicznej, takich jak ryby raf koralowych - przekazał Nagelkerken, dodając, że w wielu ujściach rzek na ocieplenie klimatu nakładają się inne negatywne czynniki związane z aktywnością człowieka, jak przełowienie czy zanieczyszczenie.

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