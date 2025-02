Te owady potrafią coś, czego nie umie żadne inne zwierzę

Meszki antarktyczne mają unikatową strategię przetrwania w nieprzyjaznym środowisku bieguna południowego. Larwy owadów wykorzystują dwa mechanizmy hibernacji, dzięki którym osiągają dojrzałość w momencie, gdy pozwalają im na to warunki atmosferyczne. To jedyny znany nauce organizm, u którego zidentyfikowano taką taktykę.

Większość owadów to zwierzęta ciepłolubne. Najwięcej gatunków zamieszkuje strefę tropikalną, niektóre potrafią jednak przystosować się nawet do ekstremalnego zimna. Meszka antarktyczna ( Belgica antarctica ) to jedyny owad występujący na Antarktydzie, na dodatek niepotrafiący żyć w żadnym innym naturalnym siedlisku. Japońscy i amerykańscy badacze przyjrzeli się im bliżej by odkryć, w jaki sposób udaje im się przetrwać w tak niegościnnym miejscu.

Dwie metody hibernacji

Doskonała synchronizacja

Meszka antarktyczna to gatunek endemiczny dla Półwyspu Antarktycznego - nie występują w żadnym innym miejscu na Ziemi. W przeciwieństwie do znanych nam muchówek są one nielotne. Co ciekawe, te mierzące około 5 milimetrów długości owady to największe znane nam zwierzęta, które spędzają całe swoje życie na antarktycznej ziemi - więksi przedstawiciele świata zwierząt opuszczają czasami ląd drogą morską lub powietrzną.