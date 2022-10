Taniec dwóch gwiazd jak "kosmiczny odcisk palca". Nowe zdjęcie z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba

Nowe zdjęcie z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba

To właśnie te cząsteczki stały się zalążkiem imponujących pierścieni otaczających układ WR140. NASA tłumaczy, że są one złożone z pyłu, który powstaje za każdym razem, gdy ciała niebieskie zbliżą się do siebie na swoich orbitach na odległość podobną do tej pomiędzy Ziemią a Słońcem. Pierwiastki wyrzucane przez gwiazdę Wolfa-Rayeta w wietrze słonecznym chłodzą się podczas podróży w przestrzeń kosmiczną, a następnie są poddawane ciśnieniu wiatru słonecznego błękitnego hiperolbrzyma i zamieniają się w cząsteczki pyłu.