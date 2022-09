Tak szczegółowych zdjęć Słońca jeszcze nie widzieliśmy. "Nowa era"

Jak złoty dywan

Patrząc z taką dokładnością, środkowa warstwa atmosfery Słońca, znana jako chromosfera, zdaje się przypominać dywan. To, co wydaje się jasnymi włóknami spływającymi po powierzchni, to w rzeczywistości rozgrzana plazma. Widać także formacje przypominające pęcherzyki - to tak zwane granule o szerokości około 1,6 tysiąca kilometrów.